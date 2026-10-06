Hvordan/når skal støvposen til Philips HomeRun-robotstøvsugeren skiftes?
Les artikkelen nedenfor for å finne ut når og hvordan du skifter støvposen til Philips HomeRun støvsuger- og mopperobotmodellene XU7100, XU2100 og XU3100.
Philips HomeRun støvsuger- og mopperobotmodellene XU7100 og XU3100 leveres med automatisk tømmestasjon. Etter rengjøring tømmes støvbeholderen til roboten automatisk i engangsposen i autotømstasjonen.
Avhengig av omgivelsene i hjemmet, rengjøringsfrekvens og antall kjæledyr kan engangsposen vare i opptil 30 dager før den må byttes ut.
Merk:
I Philips HomeRun-appen kan du angi innstillinger for automatisk tømming, for eksempel hvor ofte støvbeholderen skal tømmes. Dette gjør du ved å trykke på hovedmenyen (3 horisontale linjer) og velge Auto-Empty settings (Innstillinger for autotømming).
Hvis du vil bestille et nytt sett med støvposer, trykker du på hovedmenyen (3 horisontale linjer) og velger Find accessories (Finn tilbehør). Du kan også finne dem på nettsiden vår – Reservestøvposer XV1472 for XU7100-serien og Reservestøvposer FC8022 for XU3100- og XU2100-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder bare for 7100-modellen.
Åpne lokket på den automatiske tømmestasjonen.
Bruk håndtaket på støvposen for å trekke støvposen ut av den automiske tømmestasjonen og kaste støvposen (se bilde A).
Sett en ny støvpose i den automiske tømmestasjonen ved å skyve pappdelen inn i sporet som vises på stasjonen (se bilde B).
Merk: Den nye støvposens modellnummer er XV1472.
Se videoen nedenfor om hvordan du bytter støvposen.
Informasjonen nedenfor gjelder XU5100-modeller.
Hvis den oransje LED-lampen midt på stasjonen blinker, indikerer det at støvposen er full, ikke satt inn eller ikke satt inn på rett måte.
Åpne lokket på stasjonen. (se bilde A)
Trykk på utløserknappen, og skyv poseholderen til side. (se bilde B)
Fjern støvposen. (se bilde C)
Kast den brukte støvposen (se bilde D)
Skyv pappdelen av den nye støvposen inn i poseholderen. (se bilde E)
Skyv poseholderen tilbake til stående stilling til du hører et klikk. (se bilde F)
Lukk lokket på stasjonen.
Merk: Den nye støvposens modellnummer er FC8022.
Hvis løsningene over ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen nedenfor gjelder for XU3100-, XU3110- og XU2100-modellene.
Når den oransje LED-lampen på den automatiske tømmestasjonen blinker, noe som indikerer at støvposen er full:
Åpne lokket på den automatiske tømmestasjonen (se bilde A).
Trykk på utløserknappen, og skyv poseholderen til side. (se bilde B).
Ta ut og kast støvposen (se bilde C).
Skyv pappdelen av støvposen inn i poseholderen (se bilde D).
Skyv poseholderen tilbake til stående posisjon til du hører et klikk, og lukk lokket på den automatiske tømmestasjonen (se bilde E).
Merk: Den nye støvposens modellnummer er FC8022.
Se videoen nedenfor om hvordan du bytter støvposen.
Hvis løsningene over ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Klikk her for å vise flere produktnumre ›