Hvordan/når skal støvposen til Philips HomeRun-robotstøvsugeren skiftes?

Informasjonen nedenfor gjelder XU5100-modeller.

Hvis den oransje LED-lampen midt på stasjonen blinker, indikerer det at støvposen er full, ikke satt inn eller ikke satt inn på rett måte.

Åpne lokket på stasjonen. (se bilde A)

Trykk på utløserknappen, og skyv poseholderen til side. (se bilde B)

Fjern støvposen. (se bilde C)

Kast den brukte støvposen (se bilde D)

Skyv pappdelen av den nye støvposen inn i poseholderen. (se bilde E)

Skyv poseholderen tilbake til stående stilling til du hører et klikk. (se bilde F)

Lukk lokket på stasjonen.

Merk: Den nye støvposens modellnummer er FC8022.

Hvis løsningene over ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.