Hvordan rengjør jeg Philips HomeRun-robotstøvsugeren?

Deretter åpner du lokket på beholderen for rent vann og plasserer beholderen under springen for å fylle på med rent vann. Det er viktig å overvåke vannivået i beholderen mens du fyller på rent vann for å forhindre overfylling (bilde 14).

Deretter åpner du lokket på beholderen for rent vann og plasserer beholderen under springen for å fylle på med rent vann. Det er viktig å overvåke vannivået i beholderen mens du fyller på rent vann for å forhindre overfylling (bilde 14).

Deretter åpner du lokket på beholderen for rent vann og plasserer beholderen under springen for å fylle på med rent vann. Det er viktig å overvåke vannivået i beholderen mens du fyller på rent vann for å forhindre overfylling (bilde 14).

Deretter åpner du lokket på beholderen for rent vann og plasserer beholderen under springen for å fylle på med rent vann. Det er viktig å overvåke vannivået i beholderen mens du fyller på rent vann for å forhindre overfylling (bilde 14).

Deretter åpner du lokket på beholderen for rent vann og plasserer beholderen under springen for å fylle på med rent vann. Det er viktig å overvåke vannivået i beholderen mens du fyller på rent vann for å forhindre overfylling (bilde 14).

Deretter åpner du lokket på beholderen for rent vann og plasserer beholderen under springen for å fylle på med rent vann. Det er viktig å overvåke vannivået i beholderen mens du fyller på rent vann for å forhindre overfylling (bilde 14).

Deretter åpner du lokket på beholderen for rent vann og plasserer beholderen under springen for å fylle på med rent vann. Det er viktig å overvåke vannivået i beholderen mens du fyller på rent vann for å forhindre overfylling (bilde 14).