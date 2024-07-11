Hvordan rengjør jeg Philips HomeRun-robotstøvsugeren?

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Les artikkelen nedenfor om rengjøring og vedlikehold av roboten for å holde Philips HomeRun støvsuger- og mopperoboten i god stand.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 7000-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 3000-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 2000-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 6000-serien.
Vedlikehold av støvbeholder
Når det gjelder modellene XU7100, XU3100 og XU3110, som leveres med stasjon for automatisk tømming, kan du ta ut den gamle støvposen og sette inn en ny i stasjonen for automatisk tømming.
Avhengig av modellen kan du se videoen under om hvordan du vedlikeholder roboten din.
Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XU2000/20 , XU2100/20 , XU2100/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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