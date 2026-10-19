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Philips' støtte

Slik bruker du Philips HomeRun-robotstøvsugeren for første gang

Følg trinnene og videoene i artikkelen nedenfor for å komme i gang med Philips HomeRun støvsuger- og mopperobot.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XU5000/10, XU5100/20, XU7000/01. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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