Slik bruker du Philips HomeRun-robotstøvsugeren for første gang

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Følg trinnene og videoene i artikkelen nedenfor for å komme i gang med Philips HomeRun støvsuger- og mopperobot.
Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 7000-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 7000-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 3000-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 3000-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 5000-serien.
1. Pakk ut komponentene
2. Ta av beskyttelsesdekslene
3. Monter stasjonen:
4. Monter plassmatten. Fjern klistremerkene på plassmatten.
5. Gjør roboten klar for bruk. Philips-roboten leveres nesten ferdig montert, men krever noen siste trinn før den er klar til bruk:
6. Lad roboten og vent til den er fulladet.
Merk:
Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 5000-serien.
1. Du kan betjene roboten med Philips HomeRun-appen som er intuitiv og enkel å bruke. Skann QR-koden på forsiden til hurtigstartveiledningen, eller søk etter Philips HomeRun-appen i appbutikken.
2. Konfigurer Wi-Fi-tilkoblingen. Sørg for at roboten og mobilenheten din har god Wi-Fi-dekning, og at mobilenheten er koblet til Wi-Fi-nettverket du vil at roboten skal kobles til.
Merk:
Hvis Wi-Fi-sammenkoblingen mislykkes:
Merk: Du kan se at Wi-Fi-paringen mislykkes hvis lampen på roboten blinker gult. (Se bildet nedenfor)
Slik aktiverer og deaktiverer du barnelåsen på roboten:
Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 6000-serien.
Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 6000-serien.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XU5000/10, XU5100/20, XU7000/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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