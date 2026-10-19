Slik bruker du Philips HomeRun-robotstøvsugeren for første gang

Informasjonen nedenfor gjelder modeller i 5000-serien.

1. Du kan betjene roboten med Philips HomeRun-appen som er intuitiv og enkel å bruke. Skann QR-koden på forsiden til hurtigstartveiledningen, eller søk etter Philips HomeRun-appen i appbutikken.

2. Konfigurer Wi-Fi-tilkoblingen. Sørg for at roboten og mobilenheten din har god Wi-Fi-dekning, og at mobilenheten er koblet til Wi-Fi-nettverket du vil at roboten skal kobles til.

Trykk på Legg til robot-knappen i appen og følg instruksjonene.

Koble roboten sammen med Wi-Fi i appen. Sørg for at du har Wi-Fi-passordet tilgjengelig.

Trykk på og hold inne start/stopp-knappen og returknappen samtidig i tre sekunder. Lysene på roboten blinker hvitt for å vise at roboten er i Wi-Fi-oppsettmodus.

Klikk på bli med-knappen (hvis den er synlig i appen) for å koble til Philips-robotens nettverk.

Merk:

Hvis bli med-knappen ikke er synlig i appen, forlater du appen og går til Wi-Fi under Innstillinger på mobilenheten. Der kan du velge Philips-robotens nettverk og koble til. Når du har koblet til Philips-roboten, går du manuelt tilbake til HomeRun robot-appen for å fortsette Wi-Fi-tilkoblingen.

Roboten din kan koble til både 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi-frekvensbånd.

Hvis Wi-Fi-sammenkoblingen mislykkes:

Merk: Du kan se at Wi-Fi-paringen mislykkes hvis lampen på roboten blinker gult. (Se bildet nedenfor)

Avslutt HomeRun-appen.

Kontroller smarttelefonens Wi-Fi-tilkobling.

Sjekk om du har valgt riktig modell.

Kontroller om du har angitt riktig Wi-Fi-passord.

Kontroller om roboten er i Wi-Fi-oppsettmodus.

Kontroller om barnelåsen er slått på. Hvis den er aktivert, deaktiver den og prøv å parkoble på nytt.

Slik aktiverer og deaktiverer du barnelåsen på roboten: