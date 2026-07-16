Philips' støtte Hvorfor nekter babyen min å drikke fra Natural Response-smokken?

Natural Response-smokkene oppfører seg som et bryst, slik at babyen kan drikke, svelge melk og puste i sin naturlige rytme og drikkestil. Melk strømmer bare fra smokken når babyen aktivt drikker. Babyer som er vant til flasker med fri flyt må tilpasse seg den nye drikkestilen og vil trenge litt tid til å bytte til Natural Response-smokken.

De fleste babyer er følsomme for forandring og kan trenge noen forsøk på å venne seg til den nye matingen. Når du introduserer babyen din for en nye flaske, bør du mate den når den er avslappet og ikke sulten. Hvis du har forsøkt å mate noen ganger uten suksess, kan det være et tegn på at babyen din trenger en annen smokk med en annen gjennomstrømningshastighet.

Å finne riktig smokk er viktig: Alle lærer i sitt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler den raskere enn andre. Derfor kan noen babyer i begynnelsen ha nytte av «First Flow»-flaskesmokken vår (flaskesmokk 0) før de går videre til Natural Response-flaskesmokkene.



Når bør jeg bytte flaskesmokk? Prøv en Natural Response-flaskesmokk med raskere flyt hvis babyen leker med tuten i stedet for å drikke, eller virker frustrert. Bytt til vår originale Natural 2 oz-flaske (SCF039/17) med Natural T0-flaskesmokk (SCF657/27) for enklere flyt hvis det tar mer enn 20 minutter for babyen å drikke 50 ml med Natural Response-flaskesmokkene. Hvis drikkevanskene vedvarer, bør du kontakte helsepersonell.