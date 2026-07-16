Hvorfor nekter babyen min å drikke fra Natural Response-smokken?

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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Natural Response-smokkene oppfører seg som et bryst, slik at babyen kan drikke, svelge melk og puste i sin naturlige rytme og drikkestil. Melk strømmer bare fra smokken når babyen aktivt drikker. Babyer som er vant til flasker med fri flyt må tilpasse seg den nye drikkestilen og vil trenge litt tid til å bytte til Natural Response-smokken.
De fleste babyer er følsomme for forandring og kan trenge noen forsøk på å venne seg til den nye matingen. Når du introduserer babyen din for en nye flaske, bør du mate den når den er avslappet og ikke sulten. Hvis du har forsøkt å mate noen ganger uten suksess, kan det være et tegn på at babyen din trenger en annen smokk med en annen gjennomstrømningshastighet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD838/17 , SCY903/81 , SCY903/71 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›