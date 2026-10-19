ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hvordan skal jeg rengjøre Philips Pastamaskin?

Les informasjonen nedenfor for å finne ut hvordan du best kan rengjøre og vedlikeholde Philips Pastamaskin.

Rengjøringstabell for Viva

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HR2382/10R1, HR2334/12R1, HR2665/96. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside