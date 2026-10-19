Hvordan skal jeg rengjøre Philips Pastamaskin?

Tilbehøret til pastamaskinen og alle avtakbare deler kan rengjøres under skyllevann med oppvaskmiddel. Ikke bruk skrubbesiden av kjøkkensvampen eller sterke vaskemidler (med skurende ingredienser eller væsker som bensin eller aceton), da dette vil skade overflatene.



Alle delene bortsett fra frontpanelet på 7000-serien / Avance Collection kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Sørg for å velge et program med en temperatur på under 60 °C, og fjern større biter med deigrester på forhånd.



Tips:

La deigrestene lufttørke før rengjøring, spesielt skivene.

Bruk det medfølgende rengjøringsverktøyet til å dytte ut deigrestene fra skiven før du rengjør den under rennende vann eller i oppvaskmaskinen.