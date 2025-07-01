Kan jeg bruke Philips AquaTriostøvsugeren på alle gulv, tepper og ryer?

Philips AquaTrio 7000-serien kan brukes til støvsuging og mopping av alle typer harde gulv, unntatt tregulv uten belegg og flislagte gulv med dype fuger. Hvis du bruker apparatet på linoleumsgulv, må du bare gjøre det på linoleumsgulv som er riktig festet, for å hindre at linoleum trekkes inn i AquaSpin-munnstykket.



Hvis du regelmessig og enkelt rengjør harde gulv med en våt mopp, er Philips AquaTrio 9000-serien også egnet.



Du kan teste apparatet på et lite område der det ikke er lett å se for å sjekke at apparatet passer til gulvet.



Merk: Det er ikke mulig å bruke AquaTrio 7000-serien på tepper og ryer. AquaSpin-munnstykket egner seg bare for harde gulv.