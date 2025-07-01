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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan jeg bytte ut batteriet i Philips AquaTrio Cordless Vacuum Cleaner?
Når skal jeg skifte børstene og filtrene på Philips AquaTrio-støvsugeren?
Kan vannbeholderne i Philips AquaTrio-støvsugeren vaskes i oppvaskmaskinen?
Hvordan monterer jeg Philips AquaTrio-støvsugeren?
Kan jeg bruke Philips AquaTriostøvsugeren på alle gulv, tepper og ryer?
Hva slags vann kan jeg bruke i Philips Aquatrio-støvsugeren?
Er tilbehøret til Philips-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvor lenge bør jeg lade den trådløse Philips-støvsugeren?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Slik rengjør du Philips AquaTrio-støvsugeren etter bruk