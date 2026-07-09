ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hvorfor tar det lengre tid å lade produktet enn forventet?

Den beregnede ladetiden for produktet er basert på lading med en USB-adapter på 5 V, med en styrke som er lik eller høyere enn 1 A. De fleste USB-adaptere gir tilstrekkelig strøm til å lade produktet i løpet av den angitte tiden. Hvis en adapter med lavere effekt brukes, kan ladingen ta lengre tid.

For å sikre riktig ladetid anbefaler vi at du bruker en 1 A USB-adapter på 5 V.

Har du ikke en? Du kan få tak i en egnet adapter fra Philips (for eksempel HQ87 IPX4 USB-adapteren) via www.philips.com/support.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: MG7962/30 , HS5980/15 , BRL129/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside