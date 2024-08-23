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Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg trykksensoren på Sonicare-tannbørsten?


Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.

Sonicare-tannbørsten måler trykket du påfører mens du pusser for å beskytte tannkjøttet og tennene dine. Hvis du legger for mye trykk endrer håndtaket vibrasjonen. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å følge instruksjonene nedenfor.

  1. Plasser tannbørsten i laderen.
  2. Trykk på og hold inne modus-/intensitetsknappen, og trykk på av/på-knappen to ganger mens den står i en lader. Håndtaket piper to ganger for å bekrefte at det er aktivert.
  3. Deaktiver trykksensoren ved å holde inne modus-/intensitetsknappen og trykke to ganger på av/på-knappen mens den står i en lader. Håndtaket piper én gang for å bekrefte at det er deaktivert.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX4072/73, HX4042/41, HX4042/46. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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