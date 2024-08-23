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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX4072/73, HX4042/41, HX4042/46. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg trykksensoren på Sonicare-tannbørsten?
Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?
Hvordan benytter jeg meg av pengene tilbake-garantien?
Hvordan fungerer signalet fra trykksensoren på Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan lader jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hva betyr symbolene på Sonicare-tannbørsten?
Hva er pussemodusene for Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?
Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?
Slik rengjør du Philips Sonicare-tannbørsten