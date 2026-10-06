Kan vannbeholderne i Philips AquaTrio-støvsugeren vaskes i oppvaskmaskinen?
Vannbeholderne (og støvbeholderen – bare AquaTrio 9000-serien) i Philips AquaTrio-støvsugeren kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. Les artikkelen nedenfor for informasjon om hvordan du rengjør disse delene.
Du kan rengjøre begge vanntankene under springen, inkludert våtfilteret i beholderen for skittent vann.
La lokket på beholderen for skittent vann og vannflytelementet tørke helt før du setter det tilbake. Hvis begge elementene er helt tørre, kan du sette lokket tilbake på beholderen for skittent vann og sette det tilbake i apparatet.
Bruk AutoClean-funksjonen etter hver rengjøring.
Se videoen vår med trinnvise instruksjoner for hvordan du rengjør vannbeholderne.
Støvbeholderen til Philips AquaTrio-støvsugeren i 9000-serien kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Rengjør støvbeholderen hver gang du tømmer den, og følg trinnene nedenfor for å få optimal ytelse: 1. Fjern filterhuset, inkludert skumfilteret (se bilde 1). 2. Tøm støvbeholderen i en avfallsbeholder (se bilde 2). 3. Skyll innsiden av støvbeholderen og syklonen under springen (se bilde 3). Merk: Ikke rengjør støvbeholderen i oppvaskmaskinen! 4. La støvbeholderen og syklonen tørke helt (se bilde 4). 5. Fest filterhuset med skumfilteret igjen når støvbeholderen er tørr (se bilde 5). 6. Koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen igjen (se bilde 6). Merk: Ikke koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen uten filterholderen med skumfilteret.
Vannbeholderne på Philips AquaTrio-støvsugeren i 9000-serien kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Du kan rengjøre begge vannbeholderne under springen, inkludert vannelementet på lokket på beholderen for skittent vann (se bilde 1). La lokket på beholderen for skittent vann og vannflytelementet tørke helt før du setter det tilbake på beholderen for skittent vann (se bilde 2). Hvis begge elementene er helt tørre, kan du sette lokket tilbake på beholderen for skittent vann og sette det tilbake i apparatet (se bilde 3).
Bruk AutoClean-funksjonen etter hver rengjøringsøkt.
Du finner ytterligere trinnvise instruksjoner i brukerhåndboken.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›