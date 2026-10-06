Kan vannbeholderne i Philips AquaTrio-støvsugeren vaskes i oppvaskmaskinen?

Vannbeholderne på Philips AquaTrio-støvsugeren i 9000-serien kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.



Du kan rengjøre begge vannbeholderne under springen, inkludert vannelementet på lokket på beholderen for skittent vann (se bilde 1). La lokket på beholderen for skittent vann og vannflytelementet tørke helt før du setter det tilbake på beholderen for skittent vann (se bilde 2). Hvis begge elementene er helt tørre, kan du sette lokket tilbake på beholderen for skittent vann og sette det tilbake i apparatet (se bilde 3).



Bruk AutoClean-funksjonen etter hver rengjøringsøkt.



Du finner ytterligere trinnvise instruksjoner i brukerhåndboken.



