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Kan vannbeholderne i Philips AquaTrio-støvsugeren vaskes i oppvaskmaskinen?

Vannbeholderne (og støvbeholderen – bare AquaTrio 9000-serien) i Philips AquaTrio-støvsugeren kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. Les artikkelen nedenfor for informasjon om hvordan du rengjør disse delene.

aquatrio 9000

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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