Hvordan monterer jeg Philips AquaTrio-støvsugeren?

1. Når du skal sette sammen støvsuger- og moppeoppsettet, fester du den håndholdte 3-i-1-enheten til våtmodulen (du skal høre et klikk).

2. Fest våtmodulen til AquaSpin-munnstykket (du skal høre et klikk).

3. Når du skal oppbevare støvsuger- og moppeoppsettet, kan du sette det i etterrengjørings- og oppbevaringsstasjonen.



Merk: Det er ikke mulig å oppbevare støvsuger- og moppeoppsettet på veggfestet. Det er bare mulig å lagre støvsugeroppsettet på veggfestet.