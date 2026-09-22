Hvordan monterer jeg Philips AquaTrio-støvsugeren?
Før du bruker Philips AquaTrio Cordless for første gang, må du følge trinnene i denne artikkelen og/eller se på videoene. Informasjonen nedenfor gjelder bare for modellen i AquaTrio 7000- og 9000-serien (ikke for AquaTrio og AquaTrio Pro). Se bildet nedenfor.
Stasjonen monteres ved å klikke apparatholderen inn i festeplaten, der du også kan oppbevare rengjøringsbørsten (se bilde A).
Når du skal montere apparatet, setter du håndtaket inn i apparatet (se bilde B).
Når apparatet skal oppbevares, kan du plassere det i etterrengjørings- og lagringsstasjonen ved å skyve apparatet på holderen slik at enden av apparatholderen stikker inn i apparatet (se bilde C).
Se videoen nedenfor med trinnvise instruksjoner for hvordan du monterer apparatet:
1. Klikk apparatholderen til Philips AquaTrio-støvsugeren i 9000-serien i etterrengjøringsbrettet, og koble posisjonsholderen til røret. 2. Sørg for at etterrengjøringsbrettet er plassert i etterrengjørings- og oppbevaringsstasjonen. Tips: Du kan henge rengjøringsbørsten på kroken på utstyrsholderen.
1. Koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen (du skal høre et klikk). 2. Koble støvbeholderen til røret (du skal høre et klikk). 3. Sett røret inn i LED-munnstykket. 4. Hvis du vil lagre støvsugeroppsettet, plasserer du støvsugeroppsettet i etterrengjørings- og lagringsstasjonen ved å først plassere LED-munnstykket på langsiden av sokkelplaten og deretter trykke røret inn i holderen.
1. Når du skal sette sammen støvsuger- og moppeoppsettet, fester du den håndholdte 3-i-1-enheten til våtmodulen (du skal høre et klikk). 2. Fest våtmodulen til AquaSpin-munnstykket (du skal høre et klikk). 3. Når du skal oppbevare støvsuger- og moppeoppsettet, kan du sette det i etterrengjørings- og oppbevaringsstasjonen.
Merk: Det er ikke mulig å oppbevare støvsuger- og moppeoppsettet på veggfestet. Det er bare mulig å lagre støvsugeroppsettet på veggfestet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›