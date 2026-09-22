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Philips' støtte

Hvordan monterer jeg Philips AquaTrio-støvsugeren?

Før du bruker Philips AquaTrio Cordless for første gang, må du følge trinnene i denne artikkelen og/eller se på videoene.
Informasjonen nedenfor gjelder bare for modellen i AquaTrio 7000- og 9000-serien (ikke for AquaTrio og AquaTrio Pro). Se bildet nedenfor.

7000- og 9000-serien

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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