Hva om OneBlade Club-enheten min går i stykker eller er defekt?

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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Hvis Philips OneBlade 360 er defekt, kan du søke om reparasjon eller erstatning via Philips-nettsiden. Hvis feilen oppstår i løpet av abonnementsperioden, er reparasjon eller erstatning vanligvis gratis.
Hvis enheten mistes, stjeles eller skades ved misbruk i løpet av abonnementsperioden, kan du fortsatt bli belastet for hele salgsprisen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP4530/30 .
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