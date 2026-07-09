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Philips' støtte

Hva om OneBlade Club-enheten min går i stykker eller er defekt?

Hvis Philips OneBlade 360 er defekt, kan du søke om reparasjon eller erstatning via Philips-nettsiden. Hvis feilen oppstår i løpet av abonnementsperioden, er reparasjon eller erstatning vanligvis gratis.

Hvis enheten mistes, stjeles eller skades ved misbruk i løpet av abonnementsperioden, kan du fortsatt bli belastet for hele salgsprisen. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP4530/30 .

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