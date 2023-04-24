Philips' støtte Hva er et OneBlade-håndtaksabonnement?

Håndtaksabonnementet for Philips OneBlade 360 er abonnementet på OneBlade-enheten. Abonnementet innebærer at du betaler en liten sum hver måned i 12 måneder, og deretter kan du beholde enheten.



For kunder i Tsjekkia og Polen er bare bladbytteabonnementet tilgjengelig. Tsjekkiske og polske forbrukere kan velge å kjøpe håndtaket direkte når de registrerer seg for OneBlade Club, men et separat håndtaksabonnement er ikke tilgjengelig.