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Hva er et OneBlade-håndtaksabonnement?

Håndtaksabonnementet for Philips OneBlade 360 er abonnementet på OneBlade-enheten. Abonnementet innebærer at du betaler en liten sum hver måned i 12 måneder, og deretter kan du beholde enheten.

For kunder i Tsjekkia og Polen er bare bladbytteabonnementet tilgjengelig. Tsjekkiske og polske forbrukere kan velge å kjøpe håndtaket direkte når de registrerer seg for OneBlade Club, men et separat håndtaksabonnement er ikke tilgjengelig.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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