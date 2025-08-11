Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?

Ulike flyselskaper har forskjellige krav til å ta med batteridrevne produkter om bord i fly. Sjekk alltid med flyselskapet før du reiser, for å finne ut hva deres spesifikke krav er.

For flyselskaper som tillater litiumionbatterier med 100 wattimer eller mindre i håndbagasjen (et vanlig, men ikke universelt krav), er alle pleie- og skjønnhetsprodukter fra Philips med et litiumionbatteri godt innenfor denne grensen.

Hvis du er i tvil, sjekker du alltid med flyselskapet ditt.