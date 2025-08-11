Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Trimme- og skjønnhetsprodukter fra Philips (inkludert barbermaskiner, barberhøvler, trimmere, OneBlade, Head Pro, hårklippere, epilatorer, hårfønere og Lumea IPL) kan trygt tas med og brukes i utlandet når du følger retningslinjene nedenfor.
Ulike flyselskaper har forskjellige krav til å ta med batteridrevne produkter om bord i fly. Sjekk alltid med flyselskapet før du reiser, for å finne ut hva deres spesifikke krav er.
For flyselskaper som tillater litiumionbatterier med 100 wattimer eller mindre i håndbagasjen (et vanlig, men ikke universelt krav), er alle pleie- og skjønnhetsprodukter fra Philips med et litiumionbatteri godt innenfor denne grensen.
Hvis du er i tvil, sjekker du alltid med flyselskapet ditt.
Når du lader opp pleie- og skjønnhetsprodukter fra Philips i utlandet, må du alltid kontrollere at strømforsyningen i landet du skal reise til, er kompatibel med spesifikasjonene for laderen eller adapteren du bruker. Disse spesifikasjonene er vanligvis trykket på selve støpselet/adapteren.
Hvis den eneste forskjellen er antall pinner eller formen på støpselet, kan en standard reiseadapter brukes sammen med støpselet/adapteren du bruker hjemme.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:S791/06 , S591/05 , BRE257/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›