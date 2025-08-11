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Philips' støtte

Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?

Trimme- og skjønnhetsprodukter fra Philips (inkludert barbermaskiner, barberhøvler, trimmere, OneBlade, Head Pro, hårklippere, epilatorer, hårfønere og Lumea IPL) kan trygt tas med og brukes i utlandet når du følger retningslinjene nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: S791/06 , S591/05 , BRE257/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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