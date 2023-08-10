ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?

Vi i Philips er opptatt av å redusere plastavfall. Som en del av vår miljøinnsats leveres ikke lenger noen Philips-produkter med en USB-strømadapter. Selv om dette kan virke ubeleilig, gjør vi det fordi de fleste forbrukere allerede har én eller flere USB-adaptere. 

Vi vil fortsette å levere USB-ladekabler sammen med produktet, og disse kan brukes med en USB-strømadapter. 
 
Nedenfor finner du mer informasjon om hvilken strømadapter du kan bruke med Philips-produktet. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HC5733/15 , HC5722/15 , HC5721/15 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside