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Philips' støtte

Når bør jeg skifte bladet på Philips OneBlade?

Kontroller slitasjeindikatoren på OneBlade for å finne ut når du skal skifte bladet. Når utskiftingssymbolet er godt synlig, er det på tide å skifte blad. Hvert blad skal i gjennomsnitt vare i omtrent fire måneder, men dette kan variere avhengig av rutinen din.

Du kan også spore tilstanden til bladet i Philips OneBlade-appen.

Tips: OneBlade-intimblader kan avvike fra veiledningen nedenfor, fordi hudbeskytteren kan hindre at utskiftingssymbolet blir synlig. Hvert blad er designet for å vare omtrent fire måneder, men dette vil variere basert på rutinen din, og du bør bytte bladet hvis du merker redusert ytelse i løpet av denne tiden. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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