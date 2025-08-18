Philips' støtte Når bør jeg skifte bladet på Philips OneBlade?

Kontroller slitasjeindikatoren på OneBlade for å finne ut når du skal skifte bladet. Når utskiftingssymbolet er godt synlig, er det på tide å skifte blad. Hvert blad skal i gjennomsnitt vare i omtrent fire måneder, men dette kan variere avhengig av rutinen din.



Du kan også spore tilstanden til bladet i Philips OneBlade-appen.

Tips: OneBlade-intimblader kan avvike fra veiledningen nedenfor, fordi hudbeskytteren kan hindre at utskiftingssymbolet blir synlig. Hvert blad er designet for å vare omtrent fire måneder, men dette vil variere basert på rutinen din, og du bør bytte bladet hvis du merker redusert ytelse i løpet av denne tiden.

Indikator for utskifting OneBlade er utstyrt med en indikator for bladslitasje som gradvis blir synlig. Et pilsymbol vises sakte på bladet når du bruker det. Når dette symbolet (vist til høyre i bildet nedenfor) er tydelig synlig, er det på tide å bytte blad.



For noen eldre blader vil en grønn stolpe (vist til venstre i bildet nedenfor) bli synlig i stedet for pilsymbolet.



For optimal ytelse anbefaler Philips at du skifter bladet én gang hver fjerde måned.



Besøk vår nettbutikk for å kjøpe nye blader til OneBlade. Philips OneBlade-app I tillegg til å sjekke slitasjeindikatoren kan du spore bladets tilstand ved å laste ned Philips OneBlade-appen. Basert på rutinen din vil appen gi deg beskjed når det er på tide å tenke på å erstatte bladet.