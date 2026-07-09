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Philips' støtte

Håret mitt setter seg fast i Philips-hårføneren

Hvis håret ditt setter seg fast eller blir trukket inn i Philips-hårføneren, kan du følge våre feilsøkingsråd nedenfor for å løse problemet. Hvis håret ditt setter seg fast eller blir trukket inn i Philips-hårføneren, kan du følge våre feilsøkingsråd nedenfor for å løse problemet.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BHD512/00 , BHD720/13 , BHD500/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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