ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hvordan får jeg best resultat med Philips-barbermaskinen for kvinner?

Du kan bruke skjærefolien på Philips-barbermaskinen for kvinner til å trimme og barbere kroppshårene fra halsen og ned. Dette inkluderer for eksempel armhulene, armer, ben, eller bikinilinjen (med trimmekam).

Før du begynner:

  • Sjekk skjærefolien for skader før hver bruk, og skift den ut når den blir slitt eller skadet.
  • Kontroller at apparatet er ren.
  • Bruk alltid trimmerkammen når du bruker barbermaskinen for kvinner nær intimområdet (utsiden og innsiden av de ytre kjønnsleppene).
  • Bruk Philips-barbermaskinen for kvinner i badekaret eller i dusjen, eller på ren og tørr hud.
  • Å eksfoliere noen dager før du barberer, gir optimale resultater.


Tips: Prinsippene som vises i videoene nedenfor gjelder for alle modeller av barbermaskinger for kvinner, inkludert de som er visuelt forskjellige fra de som vises. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside