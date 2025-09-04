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Du kan bruke skjærefolien på Philips-barbermaskinen for kvinner til å trimme og barbere kroppshårene fra halsen og ned. Dette inkluderer for eksempel armhulene, armer, ben, eller bikinilinjen (med trimmekam).
Før du begynner:
Tips: Prinsippene som vises i videoene nedenfor gjelder for alle modeller av barbermaskinger for kvinner, inkludert de som er visuelt forskjellige fra de som vises.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Hvordan får jeg best resultat med Philips-barbermaskinen for kvinner?
Når må jeg bytte ut dameskjærefolien?
Hvordan barbere eller trimmer jeg forskjellige kroppsdeler for å få best mulig resultat?
Hvordan kan jeg fjerne og feste skjærehodet på Philips-barbermaskinen for kvinner?
Hvorfor tar det lengre tid å lade produktet enn forventet?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Kan jeg bruke Philips-barbermaskinen for kvinner i dusjen eller badekaret?
Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?
Kan jeg slå Opti-lyset av eller på?
Hvordan fester jeg kammen til Philips-bikinitrimmeren?
Hvordan lader jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?
Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?