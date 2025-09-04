Philips' støtte Hvordan får jeg best resultat med Philips-barbermaskinen for kvinner?

Du kan bruke skjærefolien på Philips-barbermaskinen for kvinner til å trimme og barbere kroppshårene fra halsen og ned. Dette inkluderer for eksempel armhulene, armer, ben, eller bikinilinjen (med trimmekam).

Før du begynner:

Sjekk skjærefolien for skader før hver bruk, og skift den ut når den blir slitt eller skadet.

Kontroller at apparatet er ren.

Bruk alltid trimmerkammen når du bruker barbermaskinen for kvinner nær intimområdet (utsiden og innsiden av de ytre kjønnsleppene).

Bruk Philips-barbermaskinen for kvinner i badekaret eller i dusjen, eller på ren og tørr hud.

Å eksfoliere noen dager før du barberer, gir optimale resultater.



Tips: Prinsippene som vises i videoene nedenfor gjelder for alle modeller av barbermaskinger for kvinner, inkludert de som er visuelt forskjellige fra de som vises.

Under bruk Mens din barbermaskin for kvinner kan brukes våt eller tørr, gir tørr bruk ofte bedre resultater. Dette er fordi våte hår fester seg til huden, noe som gjør dem vanskeligere å fjerne.

Hold apparatet slik at skjærehodet er i full kontakt med huden, og beveg det forsiktig mot hårets vekstretning. Legg merke til at retningen av hårvekst kan variere selv på forskjellige områder av samme kroppsdel.

Gi skjærehodet en jevn overflate som glir over ved å bruke fingrene på den frie hånden til å spre huden, minimere eventuelle rynker eller folder på hudens overflate.

Når du barberer armhulene, kan du legge hånden på baksiden av hodet for å få enklere tilgang.

Hvis du bruker barbermaskinen for kvinner i badekaret eller i dusjen, må du skylle skjærehodet regelmessig for å fjerne hår som har samlet seg. Etterbehandling Hvis du ønsker det, kan du bruke beroligende (alkoholfrie) kremer på huden din etter barbering.

Det kan ta litt tid før huden tilpasser seg en ny barbermaskin. La huden din komme seg mellom øktene.

Rengjør barbermaskinen for kvinner grundig, og la den lufttørke før oppbevaring. Oppbevares med en kam eller hette festet for å beskytte folien mot utilsiktet skade.