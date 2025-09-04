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Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?

Philips-barbermaskinen for kvinner krever regelmessig rengjøring for å fungere som den skal. Hår eller rusk kan sette seg fast i enheten og påvirke ytelsen. Rengjør godt etter hver bruk og skyll grundig vekk hår eller rusk etter bruk. Beskytt folien ved å feste en hette eller kam under oppbevaring.

Rengjøringsverktøy som børster, håndklær, etc., eller kjemiske væsker kan forårsake tidlig visuell slitasje.

Ikke trykk folien på en hard overflate som vasken for å rengjøre eller tørke den. Dette kan skade enheten.

Følg instruksjonene for rengjøring nedenfor:

  • Etter hver bruk, blås vekk eventuelle hår som har samlet seg på folien.
  • Fjern folien og kutteren, fjern håret som har samlet seg i hodet, og skyll det deretter.
  • Hvis skjærehodet må rengjøres grundigere, må du lage et lite såpebad med mild såpe, sette sammen igjen og feste skjærehodet til håndtaket, slå på i et par sekunder mens du holder hodet i vannet, og skyll grundig med vann.
  • La den lufttørke
  • Oppbevar produktet på en sikker måte og beskytt folien mot utvendig trykk eller støt ved å sette på et deksel eller en kam.  

Se videoen nedenfor for mer informasjon om rengjøring og vedlikehold av barbermaskinen for kvinner.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL129/00, BRL149/00, BRL127/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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