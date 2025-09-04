Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?

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Philips-barbermaskinen for kvinner krever regelmessig rengjøring for å fungere som den skal. Hår eller rusk kan sette seg fast i enheten og påvirke ytelsen. Rengjør godt etter hver bruk og skyll grundig vekk hår eller rusk etter bruk. Beskytt folien ved å feste en hette eller kam under oppbevaring.
Rengjøringsverktøy som børster, håndklær, etc., eller kjemiske væsker kan forårsake tidlig visuell slitasje.
Ikke trykk folien på en hard overflate som vasken for å rengjøre eller tørke den. Dette kan skade enheten.
Følg instruksjonene for rengjøring nedenfor:
Se videoen nedenfor for mer informasjon om rengjøring og vedlikehold av barbermaskinen for kvinner.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL129/00, BRL149/00, BRL127/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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