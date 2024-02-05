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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71 , SCY903/21 , SCY933/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Hvordan forbereder jeg Philips Avent-flasken og -smokken for første gangs bruk?
Hvorfor er det ingen aldersindikasjon på Natural Response-smokkene?
Hvordan setter jeg sammen Natural Response-flasken og -smokken?
Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?