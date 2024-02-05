Philips' støtte Hvordan forbereder jeg Philips Avent-flasken og -smokken for første gangs bruk?

Rengjør alle delene grundig før første gangs bruk og etter hver påfølgende bruk for å sikre god hygiene. Etter hver mating må du ta fra hverandre alle delene og vaske dem i varmt såpevann. Kontroller at eventuelle matrester er fjernet, og skyll deretter grundig. Hvis du bruker en børste til å rengjøre tuppen av tåtesmokken, må du rengjøre den så forsiktig som mulig for å unngå skade.



Steriliser de rengjorte delene med en Philips Avent-sterilisator, eller kok dem i vann i fem minutter.