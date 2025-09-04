Philips' støtte Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?

Philips-epilatorer og -barbermaskiner for kvinner kan brukes på våt eller tørr hud for å fjerne hår fra kroppen, inkludert ben, armer, armhuler og bikinilinjen. Informasjonen nedenfor skisserer fordelene ved hver metode og gir generelle brukstips.

Merk: Epilering er ikke egnet for intimområdet (utsiden og innsiden av de ytre kjønnsleppene). Bruk bare en trimmer eller barbermaskin på dette området, med trimmekammen på.



Før du begynner Dusjsikre apparater gir et komfortabelt resultat i eller utenfor dusjen. Slike produkter er vannavstøtende, slik at de også kan brukes og skylles med vann.

Det er viktig å kontrollere apparatets hode for å sikre at det ikke er skittent, skadet eller slitt ut. Et defekt apparathode vil føre til at produktets ytelse reduseres. Hvis det er skadet, må det byttes ut umiddelbart.

Bruk apparatet på ren hud. Vi anbefaler at du eksfolierer huden en dag eller to før du epilerer eller barberer deg. Dette fjerner den døde huden rundt hårsekkene, noe som gjør det lettere å fjerne hår og reduserer mulige inngrodde hår.

Tørr bruk Vi anbefaler for de fleste produkter å bruke den under tørre forhold, da vått hår har en tendens til å feste seg mer til huden.

Prøv også å bruke apparatet på tørr hud for en beleilig økt på farten. Vær sikker på at huden din er ren og helt tørr før du bruker apparatet.

Våt bruk For en behagelig følelse og jevne bevegelser kan du bruke apparatet på våt hud. Under våt bruk, skyll hodet regelmessig for å fjerne hår og sørge for at det fortsetter å gli jevnt over huden din. Sørg for at huden din er helt våt med vann. Husk at våte hår har en tendens til å feste seg mer til huden. Ytelsen kan derfor være bedre på tørr hud. Klapp forsiktig huden tørr etter bruk. Generelle tips Trim lengre hår før barbering eller epilering for optimale resultater.

Det er viktig å sørge for at barberings- eller epileringshodet ikke er skittent, skadet eller slitt ut. Hvis det er skadet, må det byttes ut umiddelbart.

Rengjør huden før du begynner økten.

Vi anbefaler at du eksfolierer huden en dag eller to før epilering for å fjerne død hud rundt hårsekkene, noe som gjør det enklere å fjerne hår.

Unngå å gå over et område for mange ganger. Ikke gå over samme område for mange ganger.

Klapp huden tørr etter hårfjerning i badekaret eller dusjen. Dette gir mindre irritasjon enn gnidning.

Som etterbehandling, påfør en (alkoholfri) aloe vera-krem eller en fuktighetskrem, for sine kjølende og beroligende egenskaper.

Hvis du epilerer om kvelden, roer huden seg om natten, og du får glatte ben neste dag.