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Philips-epilatorer og -barbermaskiner for kvinner kan brukes på våt eller tørr hud for å fjerne hår fra kroppen, inkludert ben, armer, armhuler og bikinilinjen. Informasjonen nedenfor skisserer fordelene ved hver metode og gir generelle brukstips.
Merk: Epilering er ikke egnet for intimområdet (utsiden og innsiden av de ytre kjønnsleppene). Bruk bare en trimmer eller barbermaskin på dette området, med trimmekammen på.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL129/00, BRL127/00, BRE257/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Kan jeg bruke Philips-barbermaskinen for kvinner i dusjen eller badekaret?
Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?
Når må jeg bytte ut dameskjærefolien?
Hvordan barbere eller trimmer jeg forskjellige kroppsdeler for å få best mulig resultat?
Hvorfor tar det lengre tid å lade produktet enn forventet?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan får jeg best resultat med Philips-barbermaskinen for kvinner?
Hvordan kan jeg fjerne og feste skjærehodet på Philips-barbermaskinen for kvinner?
Kan jeg slå Opti-lyset av eller på?
Hvordan fester jeg kammen til Philips-bikinitrimmeren?
Hvordan lader jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?
Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?