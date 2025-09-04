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Philips' støtte

Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?

Philips-epilatorer og -barbermaskiner for kvinner kan brukes på våt eller tørr hud for å fjerne hår fra kroppen, inkludert ben, armer, armhuler og bikinilinjen. Informasjonen nedenfor skisserer fordelene ved hver metode og gir generelle brukstips.  

Merk: Epilering er ikke egnet for intimområdet (utsiden og innsiden av de ytre kjønnsleppene). Bruk bare en trimmer eller barbermaskin på dette området, med trimmekammen på.
 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL129/00, BRL127/00, BRE257/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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