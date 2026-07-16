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Hvordan fester jeg tilbehør til Philips OneBlade?

Hvis du vil finne ut hvordan du fester og fjerner kammer, deksler og annet tilbehør fra Philips OneBlade, kan du se informasjonen nedenfor.

Godt å vite: Teknikkene for å feste og fjerne kammer og beskyttelse er de samme uansett hvilken OneBlade-modell du har (inkludert varianter som ikke er vist på bildet nedenfor).

Hvordan fester jeg tilbehør til Philips OneBlade?

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1424/65 , QP1324/20 , QP2834/23 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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