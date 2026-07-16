Hvordan fester jeg tilbehør til Philips OneBlade?

OneBlade Intimate-blader kommer med hudbeskyttelse festet, slik at du kan barbere sensitive områder med forbedret beskyttelse mot kutt. I tillegg er en kroppskam/-beskyttelse tilgjengelig for OneBlade Intimate, slik at du kan trimme kroppshår raskt og enkelt.



Videoen nedenfor viser hvordan du fester OneBlade Intimate-blad og -kroppskam.

Kompatibilitet: OneBlade Intimate-blad er kompatible med alle OneBlade-modeller. Kroppskammen som vises i videoen nedenfor, er utformet for å passe over hudbeskyttelsen og er derfor bare kompatibel med OneBlade Intimate-blader.