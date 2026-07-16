Hvordan fester jeg tilbehør til Philips OneBlade?

Hvis du vil finne ut hvordan du fester og fjerner kammer, deksler og annet tilbehør fra Philips OneBlade, kan du se informasjonen nedenfor.
Godt å vite: Teknikkene for å feste og fjerne kammer og beskyttelse er de samme uansett hvilken OneBlade-modell du har (inkludert varianter som ikke er vist på bildet nedenfor).
Skjeggkammer i én lengde er ment for bruk på ansiktshår. Den gjenværende hårlengden etter trimming (i millimeter) står på kammen.
Videoen nedenfor viser hvordan du fester og fjerner kammen. Trykk inn kammen på bladet til du hører et klikk, for å hindre at den faller av under bruk.
Kompatibilitet: Skjeggkammene for én lengde er kompatible med alle OneBlade-modeller.
Justerbare skjeggkammer er ment for bruk på ansiktshår. Den gjenværende hårlengden etter trimming (i millimeter) står på skiven.
Videoen nedenfor viser hvordan du fester og fjerner de to typene justerbar kam. Når du fester den andre typen justerbar kam, må du sørge for at de små krokene på undersiden av kammen (nærmest endene av kammens tenner) er hektet over toppen av bladet.
Kompatibilitet: Den første kammen som vises i videoen, er bare kompatibel med OneBlade Pro (vist helt til høyre i bildet i første del av denne artikkelen). Den andre kammen som vises, er kompatibel med alle OneBlade-modeller.
Kroppskammen og hudbeskyttelsen er ment for bruk på kroppshår. Gjenværende hårlengde etter trimming med kroppskammen er 5 mm. Hudbeskyttelsen er utformet for å gi glatt hud samtidig som den beskytter huden mot kutt.
Videoen nedenfor viser hvordan du fester og fjerner tilbehøret. Trykk inn tilbehøret på bladet til du hører et klikk, for å hindre at de faller av under bruk.
Kompatibilitet: Kroppskammen og hudbeskyttelsen er kompatibel med alle OneBlade-modeller.
OneBlade Intimate-blader kommer med hudbeskyttelse festet, slik at du kan barbere sensitive områder med forbedret beskyttelse mot kutt. I tillegg er en kroppskam/-beskyttelse tilgjengelig for OneBlade Intimate, slik at du kan trimme kroppshår raskt og enkelt.
Videoen nedenfor viser hvordan du fester OneBlade Intimate-blad og -kroppskam.
Kompatibilitet: OneBlade Intimate-blad er kompatible med alle OneBlade-modeller. Kroppskammen som vises i videoen nedenfor, er utformet for å passe over hudbeskyttelsen og er derfor bare kompatibel med OneBlade Intimate-blader.
Beskyttelseshetten er utformet for å hindre skade på bladet mens du oppbevarer eller reiser med Philips OneBlade.
Videoen nedenfor viser hvordan du fester og fjerner beskyttelseshetten. Du hører et klikk når hetten er lukket ordentlig.
Kompatibilitet: Det finnes to forskjellige varianter av beskyttelseshetten, en for 360 blader og en for klassiske blader. Hvis du bruker riktig beskyttelseshette for typen blad du har, er den kompatibel uansett hvilken OneBlade-modell du har.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:QP1424/65 , QP1324/20 , QP2834/23 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›