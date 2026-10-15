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Philips' støtte

Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?

Du kan endre intensiteten til Sonicare-tannbørsten på håndtaket eller via appen. Se de forskjellige måtene du kan endre intensiteten til Sonicare-tannbørsten på nedenfor.  

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7420/12, HX7420/14, HX7420/13. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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