Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?
Du kan endre intensiteten til Sonicare-tannbørsten på håndtaket eller via appen. Se de forskjellige måtene du kan endre intensiteten til Sonicare-tannbørsten på nedenfor.
Tannbørsten er som standard satt til høy intensitet. Dette er den tredje og største av de tre indikatorlampene.
Den midtre indikatorlampen er for middels intensitet.
Den nedre indikatorlampen er for lav intensitet.
Du kan endre innstillingen i løpet av pusseøkten ved å trykke på intensitetsindikatoren eller i Sonicare-appen.
Du kan velge mellom tre ulike intensitetsnivåer: lavt, middels og høyt. Intensiteten velges automatisk basert på børstehodet du fester på. Mens du pusser kan du endre intensiteten ved å trykke på knappen for modus/intensitet. Denne funksjonen kan ikke justeres hvis håndtaket er satt på pause eller slått av.
Noen Sonicare-tannbørster har intensitetsalternativer, men har ikke LED-lamper. Med disse modellene kan du endre intensiteten ved å trykke på av/på-knappen mens den er i bruk.
Du kan velge mellom tre ulike intensitetsnivåer: lavt, middels og høyt. Hvis du vil øke intensitetsnivået, trykker du på knappen +. Trykk på knappen – for å redusere. Du kan gjøre dette når som helst i løpet av pusseøkten.
Du kan også endre intensiteten på Sonicare Prestige-tannbørsten i Sonicare-appen. Slik gjør du det:
Åpne Sonicare-appen.
Trykk på knappen ^ på skjermen for å utvide innstillingene for tannbørsten: Trykk på lav, middels eller høy intensitet i øverste halvdel av skjermen.
Det vises et hakemerke på oppdateringsskjermbildet. Det indikerer at intensiteten har blitt endret. Det vises også på håndtaket.
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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:HX7420/12, HX7420/14, HX7420/13. Klikk her for å vise flere produktnumre ›