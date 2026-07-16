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Philips' støtte

Hvordan bør jeg oppbevare pumpet brystmelk?

Du kan oppbevare brystmelken i kjøleskapet (under 4 ⁰C/40 ⁰F) i opptil 4 dager, eller i fryseren (under –18 ⁰C/0 ⁰F) i 6–12 måneder ved hjelp av en Philips Avent-flaske, -oppbevaringskopp eller -oppbevaringspose for brystmelk. For langtidsoppbevaring anbefales dypfrysing (under -20 ⁰C/-4 ⁰F) på det sterkeste.

Se nedenfor for anbefalte oppbevaringstemperaturer og hvor du kan kjøpe oppbevaringstilbehør

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF552/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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