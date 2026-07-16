Philips' støtte Hvordan bør jeg oppbevare pumpet brystmelk?

Du kan oppbevare brystmelken i kjøleskapet (under 4 ⁰C/40 ⁰F) i opptil 4 dager, eller i fryseren (under –18 ⁰C/0 ⁰F) i 6–12 måneder ved hjelp av en Philips Avent-flaske, -oppbevaringskopp eller -oppbevaringspose for brystmelk. For langtidsoppbevaring anbefales dypfrysing (under -20 ⁰C/-4 ⁰F) på det sterkeste.

Se nedenfor for anbefalte oppbevaringstemperaturer og hvor du kan kjøpe oppbevaringstilbehør

Anbefalt temperatur for oppbevaring av melk Plassering Temperatur Maksimal lagringstid Rom Opptil 25 °C (77 °F) 4 timer Kjøleskap < 4 °C (40 °F) 4 dager Fryser < -18 °C (0 °F) (jo kaldere desto bedre) 6–12 måneder Kilde: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Her kan du kjøpe tilbehør til oppbevaring av melk Du kan bestille flasker, oppbevaringskopper og oppbevaringsposer for brystmelk på nett her: Deler og tilbehør, eller kontakte Philips' forbrukerstøtte i landet du bor i, for å få hjelp.