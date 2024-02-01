Philips' støtte
Hvordan bytter jeg bladet på Philips OneBlade på riktig måte?
Du kan raskt bytte ut bladet på OneBlade når den ikke lenger gir flotte barberingsresultater, ved å følge instruksjonene nedenfor.
Nederst i denne artikkelen finner du en video som gir ytterligere veiledning.
- Fest bladet til håndtaket ved å trykke på begge kantene av bladet, og sett det inn i håndtaket slik at det klikker på plass.
- Hvis du vil fjerne bladet fra håndtaket, trykker du på begge kantene av bladet og løfter det av håndtaket.
- Slå av OneBlade og skyv bladutløserbryteren forsiktig oppover mens du holder bladet på begge sider.
- Kast det brukte bladet på en forskriftsmessig måte.
- Ta det nye bladet ut av emballasjen. Vær oppmerksom på at kantene på bladet er skarpe.
- Trykk på det nye bladet på begge sider, og sett det inn i håndtaket til du hører et klikk.
- Den første modellen som vises, har ikke en skyvebryter for bladet.
- Den andre modellen som vises, har en skyvebryter for bladet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/24 , QP1324/20 , QP2834/23 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›