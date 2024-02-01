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Philips' støtte

Hvordan bytter jeg bladet på Philips OneBlade på riktig måte?

Du kan raskt bytte ut bladet på OneBlade når den ikke lenger gir flotte barberingsresultater, ved å følge instruksjonene nedenfor.

Nederst i denne artikkelen finner du en video som gir ytterligere veiledning.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/24 , QP1324/20 , QP2834/23 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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