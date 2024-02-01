Philips' støtte Hvordan bytter jeg bladet på Philips OneBlade på riktig måte?

Du kan raskt bytte ut bladet på OneBlade når den ikke lenger gir flotte barberingsresultater, ved å følge instruksjonene nedenfor.



Nederst i denne artikkelen finner du en video som gir ytterligere veiledning.

Modeller uten skyvebryter for bladet Fest bladet til håndtaket ved å trykke på begge kantene av bladet, og sett det inn i håndtaket slik at det klikker på plass. Hvis du vil fjerne bladet fra håndtaket, trykker du på begge kantene av bladet og løfter det av håndtaket. Modeller med skyvebryter for bladet Slå av OneBlade og skyv bladutløserbryteren forsiktig oppover mens du holder bladet på begge sider. Kast det brukte bladet på en forskriftsmessig måte. Ta det nye bladet ut av emballasjen. Vær oppmerksom på at kantene på bladet er skarpe. Trykk på det nye bladet på begge sider, og sett det inn i håndtaket til du hører et klikk. Video: Bytte ut bladet på Philips OneBlade Den første modellen som vises, har ikke en skyvebryter for bladet. Den andre modellen som vises, har en skyvebryter for bladet.