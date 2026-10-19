Philips' støtte Må jeg fjerne gummipluggen fra Philips Airfryer-pannen?

Nei, du trenger ikke å fjerne den, siden den hjelper deg med å holde kurven i Philips Airfryeren på plass. Hvis du mister den, kan du bestille en ny via Philips' nettbutikk eller ta kontakt med ditt lokale servicesenter.

Slik setter du inn gummipluggen hvis den har falt ut: Sett gummipluggen fra toppen av pannen med tuppen vendt gjennom hullet. Med den ene hånden trekker du tuppen fra baksiden mens du skyver fra toppen med den andre hånden, til den kjegleformede tuppen er ført helt gjennom hullet. Se også videoen nedenfor: Se også videoen nedenfor: