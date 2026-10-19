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Philips' støtte

Må jeg fjerne gummipluggen fra Philips Airfryer-pannen?

Nei, du trenger ikke å fjerne den, siden den hjelper deg med å holde kurven i Philips Airfryeren på plass. Hvis du mister den, kan du bestille en ny via Philips' nettbutikk eller ta kontakt med ditt lokale servicesenter.

Må jeg fjerne gummipluggen fra Philips Airfryer-pannen?

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD9252/90R1, HD9280/60R1, HD9270/70R1. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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