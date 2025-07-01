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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD9280/60R1, HD9252/90R1, HD9270/70R1. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Hvordan tar jeg ut kurven på Philips Airfryer fra pannen?
Kan mer enn én person koble til en Philips-kjøkkenenhet?
Hvordan brukes forhåndsinnstillingene på Philips Airfryer?
Må jeg fjerne gummipluggen fra Philips Airfryer-pannen?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips Airfryer?
Hvor finner jeg oppskrifter for Philips Airfryer?
Kan jeg bruke bakepapir/aluminiumsfolie i Philips Airfryer?
Hvordan og når bruker jeg olje i Philips Airfryer?
Hvilke frosne pommes frites kan jeg lage i Philips Airfryer?
Må jeg forvarme Philips Airfryer?
Hvor mye mat kan jeg tilberede i Philips Airfryer?
Hva slags mat kan jeg lage i Philips Airfryer?
Hvorfor må jeg riste maten i min Philips Airfryer?
Hva slags bakeform kan jeg bruke i Philips Airfryer?
Slik rengjør du Philips Airfryer
Hvordan får jeg HomeID-appen?