Philips' støtte Hvordan tar jeg ut kurven på Philips Airfryer fra pannen?

Hvis du vil ta ut kurven fra pannen på Philips Airfryer, gjør du følgende:

Skyv det gjennomsiktige lokket for å få tilgang til utløserknappen. Trykk på utløserknappen, og ta samtidig ut kurven fra Philips Airfryer.