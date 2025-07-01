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Philips' støtte

Hvordan tar jeg ut kurven på Philips Airfryer fra pannen?

Hvis du vil ta ut kurven fra pannen på Philips Airfryer, gjør du følgende:

  1. Skyv det gjennomsiktige lokket for å få tilgang til utløserknappen.
  2. Trykk på utløserknappen, og ta samtidig ut kurven fra Philips Airfryer. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HD9280/60R1, HD9252/90R1, HD9270/70R1. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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