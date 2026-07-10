Philips' støtte Hvordan rengjør og desinfiserer jeg Philips Avent-brystpumpen?

Rengjør pumpen før første gangs bruk og etter hver pumpeøkt, spesielt alle deler som kommer i kontakt med brystet og brystmelk.

Sjekk de anbefalte rengjørings- og desinfeksjonsmetodene for pumpemodellen nedenfor.

Merk: Du trenger ikke å desinfisere deler som ikke kommer i kontakt med brystet og brystmelk. På elektriske pumper rengjør du motorenheten og strømadapteren ved å tørke av dem med en myk, fuktig klut. Hvis brystpumpen inneholder silikonrør, må du holde dem tørre hele tiden for å hindre at væske kommer inn i motorenheten.

Se disse videoene for å lære de riktige trinnene for rengjøring av brystpumpen.

Philips Avent Natural Care bærbar elektrisk brystpumpe Lær hvordan du holder brystpumpen ren og klar for hver pumpeøkt. Rengjøring med et steriliseringsapparat Lær hvordan du holder den håndfrie bærbare brystpumpen ren og desinfiserer den i et steriliseringsapparat. Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe Se denne videoen for å lære de riktige trinnene for å rengjøre den håndfrie brystpumpen. Philips Avent enkel/dobbel elektrisk brystpumpe (alle modeller) Lær hvordan du rengjør og desinfiserer den enkle eller doble elektriske Philips Avent-brystpumpen med denne nyttige videoen. Philips Avent Essential manuell brystpumpe Se denne animasjonen for å lære hvordan du rengjør og desinfiserer den manuelle Essential-brystpumpen. Philips Avent Essential elektrisk brystpumpe Lær hvordan du rengjør og desinfiserer den elektriske Essential-brystpumpen. Viktig: For best mulig hygiene bør du bløtlegge, vaske og skylle brystpumpens deler i en separat bolle.