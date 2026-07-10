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Philips' støtte

Hvordan rengjør og desinfiserer jeg Philips Avent-brystpumpen?

Rengjør pumpen før første gangs bruk og etter hver pumpeøkt, spesielt alle deler som kommer i kontakt med brystet og brystmelk.

Sjekk de anbefalte rengjørings- og desinfeksjonsmetodene for pumpemodellen nedenfor.

Merk: Du trenger ikke å desinfisere deler som ikke kommer i kontakt med brystet og brystmelk. På elektriske pumper rengjør du motorenheten og strømadapteren ved å tørke av dem med en myk, fuktig klut. Hvis brystpumpen inneholder silikonrør, må du holde dem tørre hele tiden for å hindre at væske kommer inn i motorenheten.

Se disse videoene for å lære de riktige trinnene for rengjøring av brystpumpen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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