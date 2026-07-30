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Philips' støtte

Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?

Når du registrerer en Sonicare-tannbørste, kan du sjekke om det finnes spesialtilbud. Du kan registrere tannbørsten via Philips.com eller Sonicare-appen. Du kan bare registrere tannbørsten via appen når du har en tannbørste som kan aktiveres med app.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX9214/84 , HX8514/12 , HX8515/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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