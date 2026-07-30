Philips' støtte Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?

Når du registrerer en Sonicare-tannbørste, kan du sjekke om det finnes spesialtilbud. Du kan registrere tannbørsten via Philips.com eller Sonicare-appen. Du kan bare registrere tannbørsten via appen når du har en tannbørste som kan aktiveres med app.

Registrer produktet via Philips.com Logg på Min Philips-kontoen din, eller opprett en ny konto. Når du er logget på, klikker du på «Registrer produktet» og følger instruksjonene. Registrer produktet med Sonicare-appen Logg på Min Philips-kontoen din i appen. Koble tannbørsten til appen via Bluetooth. Når du er koblet til, klikker du på de tre prikkene nederst til høyre. Velg «Mine produkter» i menyen. Klikk på «Registrer produktet», og følg instruksjonene.