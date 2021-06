Filteret er tilstoppet

Skitt eller hår kan feste seg under børsten til Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo og PowerPro Aqua. Dette kan føre til at rullebørsten sitter fast.



Hvis du vil løse dette, kan du følge trinnene for å rengjøre børsten til den trådløse støvsugeren nedenfor:



1. Slå av apparatet, og ta ut filteret ved å klikke på filterknappen

2. Fjern skumfilteret

3. Vask skumfilteret under springen

4. La filteret tørke i 24 timer før du setter det tilbake i apparatet