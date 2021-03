Når ikonet for AquaClean-filteret blinker oransje, signaliserer det at du må bytte filter.

Så lenge det blinker, kan du bytte ut filteret uten å avkalke maskinen først.

Hvis du ikke bytter ut AquaClean-vannfilteret, slukkes den oransje lampen etterhvert. Hvis det skjer, må du avkalke maskinen før du bytter til et nytt vannfilter. Grunnen til dette er at maskinen må være fri for kalkavleiringer før du begynner å bruke AquaClean-filteret.