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Philips' støtte

Hvordan bruker jeg OneBlade på kroppen min?

Du kan bruke Philips OneBlade til å trimme, barbere og style kroppshår, også på intime områder. For å barbere større områder av kroppen, for eksempel bena, armene eller overkroppen, kan du bruke det vanlige OneBlade-bladet med hvilket som helst tilbehør. Bruk tilbehøret nedenfor for trimming og barbering av sensitive områder som lysken eller armhulene.

Tips: Du kan kjøpe et OneBlade Body-sett fra nettbutikken vår. Body-settet er kompatibelt med alle OneBlade-modeller, inkludert OneBlade Pro og OneBlade Norelco.

Merk: Philips OneBlade er utformet for å trimme og barbere ansikts- og kroppshår. Den er ikke ment å trimme eller barbere håret på hodet (hodebunnen). Se Philips' utvalg av hårklippere og multi-groomer-enheter for å finne et produkt som passer til hår på hodet.
 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1424/65 , QP2734/23 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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