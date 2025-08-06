Philips' støtte Kan jeg bruke Philips OneBlade vått eller tørt?

Alle Philips OneBlade-modeller kan brukes på våt eller tørr hud, med barberingsgel eller skum, eller til og med i badekaret eller dusjen.

Selv om tørr barbering ofte gir bedre resultater (fordi vått hår fester seg til huden), kan du barbere deg slik du foretrekker. Hvis du velger å bruke barberskum eller gel, må du skylle bladet med vann regelmessig for best resultat.

Tips: Selv om noen produkter inneholder et deksel for ladeporten, er ikke dette tilfellet for Philips OneBlade. Du kan bruke OneBlade i badekaret eller dusjen uten å dekke ladeporten.