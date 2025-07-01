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Philips' støtte

Hvordan får jeg HomeID-appen?

Hvis HomeID-appen krasjer ofte, kan du prøve følgende alternativer én etter én: 
1. Lukk og åpne HomeID-appen på nytt. 
2. Kontroller at du har installert den nyeste versjonen av HomeID-appen. Se etter oppdateringer i App Store. 
3. Start telefonen på nytt.
4. Tøm telefonens hurtigbuffer (Innstillinger / HomeID / Tøm hurtigbuffer)
5. Som siste alternativ kan du fjerne og installere HomeID-appen på nytt.
Hvis ingenting av det ovennevnte fungerte, kan du kontakte den lokale Philips-kundestøtten.

Skann QR nedenfor:

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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