Hvordan får jeg HomeID-appen?

Hvis HomeID-appen krasjer ofte, kan du prøve følgende alternativer én etter én: 1. Lukk og åpne HomeID-appen på nytt. 2. Kontroller at du har installert den nyeste versjonen av HomeID-appen. Se etter oppdateringer i App Store. 3. Start telefonen på nytt. 4. Tøm telefonens hurtigbuffer (Innstillinger / HomeID / Tøm hurtigbuffer) 5. Som siste alternativ kan du fjerne og installere HomeID-appen på nytt. Hvis ingenting av det ovennevnte fungerte, kan du kontakte den lokale Philips-kundestøtten.
Apple iOS NutriU-appen er kompatibel med Apple iPhone. Du må ha installert iOS 14.0 eller nyere.
Android Hvis du bruker en Android-smartenhet, trenger du minimum Android 9.0.
Appen kan også brukes på nettbrett, men siden den er utformet for smarttelefoner, kan det hende at den ikke vises riktig på et nettbrett.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›