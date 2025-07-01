Philips' støtte Hvordan får jeg HomeID-appen?

Hvis HomeID-appen krasjer ofte, kan du prøve følgende alternativer én etter én:

1. Lukk og åpne HomeID-appen på nytt.

2. Kontroller at du har installert den nyeste versjonen av HomeID-appen. Se etter oppdateringer i App Store.

3. Start telefonen på nytt.

4. Tøm telefonens hurtigbuffer (Innstillinger / HomeID / Tøm hurtigbuffer)

5. Som siste alternativ kan du fjerne og installere HomeID-appen på nytt.

Hvis ingenting av det ovennevnte fungerte, kan du kontakte den lokale Philips-kundestøtten.

Krav til smarttelefon og nettbrett Apple iOS

NutriU-appen er kompatibel med Apple iPhone. Du må ha installert iOS 14.0 eller nyere.



Android

Hvis du bruker en Android-smartenhet, trenger du minimum Android 9.0.



Appen kan også brukes på nettbrett, men siden den er utformet for smarttelefoner, kan det hende at den ikke vises riktig på et nettbrett.