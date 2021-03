Philips/Saeco-tabletter for fjerning av kaffeolje (CA6704) bidrar til å fjerne fett fra filteret i espressomaskinens bryggeenhet, og sørger for at maskinen fortsetter å fungere som den skal. Nedenfor finner du trinnvise instruksjoner.

Du kan kjøpe tablettene i Philips' nettbutikk.

Merk: Tablettene for fjerning av kaffeolje avkalker ikke espressomaskinen.