Philips' støtte Hvordan endrer jeg hastighetsinnstillingen på Philips-epilatoren?

Det finnes to hastighetsinnstillinger. Du kan velge lav hastighet eller høy hastighet ved å trykke på av/på-knappen, eller ved å dra hastighetsbryteren opp.



Hvis du trykker på av/på-knappen én gang, starter Philips-epilatoren på høy hastighet (innstilling II). Hvis du trykker på av/på igjen, endres hastighetsinnstillingen til lav hastighet (innstilling I). Epilatoren slås av når du trykker på av/på-knappen for tredje gang.

Epilatorer i 2000- og 4000-seriene Epilatoren er utstyrt med to hastighetsinnstillinger. Når du bruker barberhodet, er det bare én hastighetsinnstilling tilgjengelig. Denne innstillingen er best for barbering. Epilatorer i 8000-, 9000- og 9900-seriene Når du trykker på av/på-knappen, starter epilatoren med høyeste hastighet. Hvis du trykker på av/på-knappen igjen, starter epilatoren med lavere hastighet. Bruk den laveste hastigheten på områder med lite hårvekst, vanskelig tilgjengelige steder og områder med bein nær hudoverflaten, for eksempel ankler og knær.