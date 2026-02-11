Hvordan endrer jeg hastighetsinnstillingen på Philips-epilatoren?

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Det finnes to hastighetsinnstillinger. Du kan velge lav hastighet eller høy hastighet ved å trykke på av/på-knappen, eller ved å dra hastighetsbryteren opp.
Hvis du trykker på av/på-knappen én gang, starter Philips-epilatoren på høy hastighet (innstilling II). Hvis du trykker på av/på igjen, endres hastighetsinnstillingen til lav hastighet (innstilling I). Epilatoren slås av når du trykker på av/på-knappen for tredje gang.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›