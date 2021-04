Stopp matlagingen, og bruk kjøkkenpapir til å suge opp stekeoljen fra bunnen av pannen, eller hell ut overflødig stekeolje. Etter dette kan du fortsette matlagingen. Vær oppmerksom på at hvit røyk ikke skader Philips Airfryer eller resultatet.

Tips:

Hvis du ofte steker mat med høyt fettinnhold, kan du bruke et snackslokk (for HD924x), et sprutsikkert lokk (for HD962x, HD964x) eller ulike kurver (for HD921x, HD922x, HD923x, HD953x) for å unngå røyk.