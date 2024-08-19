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Hva betyr symbolene på Sonicare-tannbørsten?

Symbolene på den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten gir informasjon om tannbørstens innstillinger og status.

1. Intensitetsinnstillinger

2. SenseIQ (kun for Prestige 9900)

3. Påminnelse om å bytte børstehode

4. Batteriindikator

 

Hva betyr symbolene på Sonicare-tannbørsten?

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3901/01, HX3901/02, HX3901/03. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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