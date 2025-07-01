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Fri frakt fra 1000 NOK
45 dagers angrerett
Lumea leveres med ulike typer tilbehør. Hvert tilbehør er ment å brukes på et bestemt område av kroppen. Ikke bruk tilbehøret på områder de ikke er ment for. Se i brukerhåndboken for å finne ut hvilket tilbehør som fulgte med Lumea-modellen du har.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI946/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruke Philips Lumea hvis jeg er gravid eller ammer?
Er det noen bivirkninger ved bruk av Philips Lumea?
Hvordan finner jeg riktig lysintensitet på Philips Lumea for meg?
Oppnår jeg bedre resultater hvis jeg bruker Lumea oftere?
Hvor ofte bør jeg bruke Philips Lumea?
Passer Philips Lumea til alle hudtoner og kroppshårfarger?
Hvordan forbereder jeg meg på en behandling med Philips Lumea?
Hvorfor blir Philips Lumea varmt under bruk?
Kan jeg bruke Philips Lumea på bikiniområdet?
Hvor gammel må jeg være for å bruke Philips Lumea?
Kan Philips Lumea også brukes av menn?
Kan det blinkende lyset til Philips Lumea skade øynene mine?
Hvorfor må jeg fjerne hår før en behandling med Philips Lumea?
Hvorfor er det ikke glass på Philips Lumea-tilbehøret mitt?
Hvorfor er det en luftboble på glasset til Philips Lumea?
Hvordan rengjøres Philips Lumea?
Hva er forskjellene på Philips Lumea-tilbehørene?
Hvordan får jeg resultatet jeg ønsker med Philips Lumea?