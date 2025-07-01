Hva er forskjellene på Philips Lumea-tilbehørene?

Ansiktstilbehøret har en liten, flat design og har den minste vindusstørrelsen for presis behandling under kinnbena. Det har også et ekstra integrert rødt filter for behandling på ansiktet under kinnbena.

Merk: ikke bruk Lumea på ansiktet og halsen til menn. Hårene på disse områdene kan ha andre særtrekk.