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Philips' støtte

Hva er forskjellene på Philips Lumea-tilbehørene?

Lumea leveres med ulike typer tilbehør. Hvert tilbehør er ment å brukes på et bestemt område av kroppen. Ikke bruk tilbehøret på områder de ikke er ment for. Se i brukerhåndboken for å finne ut hvilket tilbehør som fulgte med Lumea-modellen du har. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI946/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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