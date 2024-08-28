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Philips' støtte

Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?

Det finnes tre forskjellige typer Sonicare-børstehoder. Børstehodet som passer til tannbørsten din, avhenger av modellen du eier.  

  • Børstehodet som klikkes på, er standard børstehode og passer til de fleste oppladbare Sonicare-tannbørster. 

  • Våre eldre Essence-modeller har et større børstehode som skrus på.
     

  • Philips One-børstehoder og Philips One for Kids-børstehoder er bare kompatible med Philips One og Philips One for Kids. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX9815/98, HX9217/81, HX9214/85. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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