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Det finnes tre forskjellige typer Sonicare-børstehoder. Børstehodet som passer til tannbørsten din, avhenger av modellen du eier.
Børstehodet som klikkes på, er standard børstehode og passer til de fleste oppladbare Sonicare-tannbørster.
Våre eldre Essence-modeller har et større børstehode som skrus på.
Philips One-børstehoder og Philips One for Kids-børstehoder er bare kompatible med Philips One og Philips One for Kids.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX9815/98, HX9217/81, HX9214/85. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Hva er pussemodusene for neste generasjons DiamondClean 8000–9900?
Hvordan navigerer jeg i hovedmenyen på neste generasjons DiamondClean 8000–9900?
Hvordan bruker jeg knappene og skjermen på neste generasjons DiamondClean 8000-9900?
Hvorfor er det et mellomrom mellom børstehodet og håndtaket?
Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
Hvilke enheter er kompatible med Sonicare-appen / Sonicare for Kids-appen?
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan kan jeg tilbakestille min neste generasjons Sonicare DiamondClean 8000–9900?
Hvordan aktiverer jeg øyeblikkelig tilbakemelding: Skrubbefunksjon?
Hvordan lader jeg min neste generasjons Sonicare DiamondClean 8000–9900 ved hjelp av reiseetuiet?
Hvordan endrer jeg intensiteten på neste generasjons Sonicare DiamondClean 8000–9900?
Hva indikerer Tilbakemelding etter pussing: Varighetsskjermene på neste generasjons DiamondClean 8000–9990?
Hvordan kontrollerer jeg batteristatusen på min neste generasjons Sonicare DiamondClean 8000–9900?
Slik aktiverer du den øyeblikkelige tilbakemeldingen Trykk + SenseIQ på Neste generasjons DiamondClean 9900:
Hvordan velger jeg den typen øyeblikkelig tilbakemelding jeg vil ha på min neste generasjons DiamondClean?
Hvordan endrer jeg modus på neste generasjons Sonicare DiamondClean 8000–9900?
Hvordan kan jeg se tilbakemelding etter pussing: Dekning på min neste generasjons DiamondClean 9000–9900?
Hvordan forstår jeg tilbakemelding etter pussing: Trykk?
Hvordan fungerer munnkartet på min neste generasjons DiamondClean 9000–9900?
Hvordan kan jeg se tilbakemelding etter pussing på mitt neste generasjons DiamondClean-håndtak?
Hvordan vet jeg når jeg skal skifte ut børstehodet på Neste generasjons DiamondClean 8000-9900?
Hvordan lader jeg neste generasjons Sonicare DiamondClean 8000–9900?
Slik bruker du den øyeblikkelige tilbakemeldingen «Dekning» på Neste generasjons DiamondClean 9000–9900:
Hvordan konfigurerer jeg Neste generasjons DiamondClean 8000-9900 for første gang og velger språk?