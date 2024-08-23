Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?

Misfarging skjer vanligvis når Philips Avent-delene er i kontakt med mat som inneholder fargestoffer som setter flekker på plast, for eksempel tomatsaus og noen grønne grønnsaker.



For å unngå misfarging bør du holde delene atskilt fra mat, beholdere og andre gjenstander med matrester under rengjøring, desinfeksjon og lagring.



Misfarging kan også skyldes kontakt med rester fra tidligere rengjøring, spesifikke rengjøringsmidler, direkte sollys og kalkoppbygging fra å ha vasket delene i hardt vann.



Følg rengjørings-, desinfiserings- og oppbevaringsinstruksjonene som er anbefalt for Philips Avent-produktet for å unngå misfarging.