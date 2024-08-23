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Philips' støtte

Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?

Ja, det er trygt å bruke misfargede Philips Avent-produkter, forutsatt at delene er rene og i god stand. Misfarging er ufarlig og skyldes ofte at mat setter flekker på plasten.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71 , SCF087/99 , SCF087/17 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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