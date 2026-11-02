Hvorfor bør jeg tilbakestille Philips-luftrenseren/-avfukteren etter utskifting av filter?

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Tilbakestilling har til hensikt å aktivere tellesystem for berørte filtre. I tillegg er apparatet utstyrt med HealthyAirProtect Alert, som varsler deg når filteret må rengjøres (kun filteret 1) og skiftes. Hvis du ikke tilbakestiller apparatet når du har skiftet filter, vil apparatet varsle deg om å skifte filter mye tidligere enn den faktiske levetiden. HealthyAirProtect Alert og HealthyAirProtect Lock sikrer at filtrene alltid er i optimal stand, slik at du alltid kan puste inn frisk luft.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: AC4080/10, AC3256/10.
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