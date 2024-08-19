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Hva er pussemodusene for Sonicare-tannbørsten min?

Sonicare-tannbørsten har forskjellige pussemoduser. Disse modusene kan variere per tannbørste.
Standardmodusen for tannbørsten er rengjøring. Denne modusen gir en pussetid på 2 minutter og er egnet for daglig bruk. De andre pussemodusene er: 

 

ModusPussetidFordel
Rengjøring2 minutterFor en eksepsjonell hverdagsrengjøring.
Grundig rengjøring3 minutterEn lengre modus for å tilbringe mer tid på alle områder av munnen for en forfriskende dyprengjøring.
Deep Clean+2 minutter / 3 minutterDet samme gjelder Deep Clean. Hvis tannbørsten er koblet til appen, kjører denne modusen i 2 minutter. Hvis tannbørsten ikke er tilkoblet, kjører denne modusen i 3 minutter.
Hvit/hvit +2 minutter og 40 sekunderFor å fjerne overflateflekker og polere fortennene for et hvitere smil.
Gum Care3 minutterPerfekt for rengjøring av tenner og tannkjøtt.
For sunt tannkjøtt3 minutter og 20 sekunderEn lengre modus for å gi ekstra tid til å rengjøre baksiden av tennene og forbedre tannkjøtthelsen
Sensitiv2 minutterMyke vibrasjoner for en skånsom, men effektiv rengjøring for følsomme tenner og tannkjøtt
Tongue Care20 sekunderRengjør tungen med TongueCare-børstehodet.
Polering1 minuttFor å lys opp og polere tennene dine.
Max Care3 minutterEn lengre modus som kombinerer rengjørings- og massasjemoduser for en eksepsjonell hverdagsrengjøring med ekstra tannkjøttmassasje.


 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3689/44 , HX3792/11 , HX3792/12 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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