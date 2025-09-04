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Philips' støtte

Hvordan kan jeg fjerne og feste skjærehodet på Philips-barbermaskinen for kvinner?

Bare følg veiledningen nedenfor for å feste og ta av skjærehodet (og folien) fra Philips-barbermaskinen for kvinner. Tallene på trinnene samsvarer med illustrasjonene nedenfor.

  1. Når du skal feste skjærehodet, trykker du det forsiktig på håndtaket til det klikker på plass.
  2. Hvis du vil fjerne skjærehodet, trykker du på utløserknappen og løfter skjærehodet av håndtaket.
  3. Hvis du vil fjerne folien, trekker du den forsiktig ut av skjærehodet (på noen eldre modeller av barbermaskiner for kvinner, har skjærehodet en skyveknapp for å løsne skjærefolien).

Tips: Videoen nedenfor gir ytterligere veiledning, men modellen din kan avvike visuelt fra den som vises.

De 3 trinnene for å plassere skjærehodet på en barbermaskin for kvinner, og deretter fjerne det og løfte ut skjærefolien.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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