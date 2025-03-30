Kan den doble elektriske brystpumpen fra Philips Avent brukes som én enkel pumpe?

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Ja. Du kan bruke den doble elektriske brystpumpen eller den håndfrie elektriske brystpumpen fra Philips Avent som én enkelt pumpe.
Du kan gjøre dette ved å koble kun ett rør til motoren, eller koble fra et rør fra en oppsamlingskopp som ikke er i bruk.
Pumpens sugeevne forblir stabil selv om du ikke bruker det andre røret.
Du kan også fjerne det frakoblede røret fra motoren, eller hvis du bruker en håndfri elektrisk brystpumpe, klemme den til rørkoblingen for å holde den ute av veien og begrense støy fra motorenheten.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF554/11. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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