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Philips' støtte

Kan babyen min håndtere en Philips Avent-glassflaske?

Nei, glassflasken skal bare håndteres av voksne. Selv om glasset er sterkt, kan det fortsatt knuse som alt annet glass. Glasset kan i tillegg være for tungt for barnet. Merk: Derfor er ikke treningshåndtakene laget for å passe på glassflasken.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY933/01 , SCD878/11 , SCY930/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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