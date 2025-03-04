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Philips' støtte

Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen?

Rengjør Philips-barbermaskinen regelmessig for å sikre at den holder seg i topp stand og gir en flott barbering hver gang. Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du gjør dette, og du finner mer detaljerte instruksjoner i brukerhåndboken som fulgte med barbermaskinen.

Hvis ytelsen til Philips-barbermaskinen er redusert, kan du se avsnittet «Grundig rengjøring» nedenfor.

Se denne videoen for å få en oversikt over informasjonen i denne artikkelen. Slå på undertekster på YouTube for å se videoteksten på ditt eget språk.

Selv om barbermaskinmodellene er forskjellige, gjelder de samme prinsippene for alle Philips-barbermaskiner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese informasjonen nedenfor i sin helhet.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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