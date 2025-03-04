Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen?

For å få en ekstra hygienisk barbermaskin kan du bruke UV-laderen og UV-kuben fra Philips sammen med regelmessig og grundig rengjøring (som beskrevet i avsnittene ovenfor).

La barbermaskinen tørke før du bruker UV-tilbehøret.

Merk: UV-laderen og UV-funksjonen er kun kompatible med spesifikke barbermaskinmodeller. Dette tilbehøret bidrar til å fjerne bakterier fra barbermaskinen, men er ikke ment som en erstatning for rengjøring.