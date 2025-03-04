Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen?

Rengjør Philips-barbermaskinen regelmessig for å sikre at den holder seg i topp stand og gir en flott barbering hver gang. Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du gjør dette, og du finner mer detaljerte instruksjoner i brukerhåndboken som fulgte med barbermaskinen.
Hvis ytelsen til Philips-barbermaskinen er redusert, kan du se avsnittet «Grundig rengjøring» nedenfor.
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Selv om barbermaskinmodellene er forskjellige, gjelder de samme prinsippene for alle Philips-barbermaskiner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese informasjonen nedenfor i sin helhet.
For å unngå skade på barbermaskinen må du alltid kontrollere om den er vanntett før du rengjør den. Vanntette barbermaskiner har et symbol av en kran (figur 1) eller et badekar (figur 2) trykt på håndtaket. Hvis enheten har en kran med et kryss over seg (figur 3) trykt på håndtaket, skal den ikke rengjøres med vann.
Koble barbermaskinen fra stikkontakten før rengjøring.
Philips anbefaler at du rengjør barbermaskinen raskt etter hver barbering for å minimere oppbygging av hår og smuss rundt skjærehodene.
For vanntette barbermaskiner: Slå på barbermaskinen, og skyll hele skjæreenheten (den øverste delen av barbermaskinen) under varmt, rennende vann. Slå av barbermaskinen.
Avhengig av barbermaskinmodellen kan du åpne skjæreenheten ved å trykke på utløserknappen eller forsiktig trekke av toppen. Når du åpner den, kan du skylle ut innsiden av skjæreenheten. La alt lufttørke før neste barbering. Illustrasjonene nedenfor viser hvordan du rengjør to vanlige vanntette barbermaskinmodeller.
For tørrbarbermaskiner: Når barbermaskinen er slått av, blåser du på toppen av skjæreenheten for å fjerne løse hår og smuss.
Avhengig av barbermaskinmodellen kan du åpne skjæreenheten ved å trykke på utløserknappen eller forsiktig trekke av toppen. Når du åpner den, kan du rengjøre innsiden av skjæreenheten. Du kan gjøre dette ved hjelp av rengjøringsbørsten som følger med barbermaskinen, eller en ren, myk pensel (eller lignende).
Hvis du har et SmartClean-system eller Quick Clean Pod for Philips-barbermaskinen, kan du bruke det til å rengjøre og friske den opp etter hver barbering. Bruk av rengjøringssystemet erstatter de vanlige rengjøringstrinnene som står i avsnittet ovenfor.
Men grundig rengjøring er fortsatt nødvendig på månedlig basis (se detaljer nedenfor).
Philips anbefaler at du rengjør barbermaskinen grundig minst én gang i måneden eller når barberingsytelsen er redusert. Hvis du vil rengjøre barbermaskinen grundig, må du fjerne skjærehodene.
Nedenfor ser du illustrasjoner som viser hvordan du fjerner og rengjør skjærehodene for to vanlige typer Philips-barbermaskiner. Se det vanlige spørsmålet «Hvordan fjerner jeg skjærehodene på Philips-barbermaskinen» eller brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner for barbermaskinen.
For vanntette barbermaskiner: Du kan rengjøre knivene og lamelltoppene separat etter at du har fjernet skjærehodene. Legg merke til at hver kniv og lamelltopp danner et unikt sett, så prøv å unngå å blande dem. Når alle delene er rengjort, lar du dem lufttørke før neste barbering.
For tørrbarbermaskiner: Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten (eller en annen myk, ren børste) til å rengjøre skjærehodene etter at du har fjernet dem. Fjern kniven fra lamelltoppen, og fjern alle synlige hår. Legg merke til at hver kniv og lamelltopp danner et unikt sett, så prøv å unngå å blande dem.
For å få en ekstra hygienisk barbermaskin kan du bruke UV-laderen og UV-kuben fra Philips sammen med regelmessig og grundig rengjøring (som beskrevet i avsnittene ovenfor).
La barbermaskinen tørke før du bruker UV-tilbehøret.
Merk: UV-laderen og UV-funksjonen er kun kompatible med spesifikke barbermaskinmodeller. Dette tilbehøret bidrar til å fjerne bakterier fra barbermaskinen, men er ikke ment som en erstatning for rengjøring.
Hvis Philips-barbermaskinen har en trimmer eller tilbehør som klikkes på, som for eksempel en presisjonstrimmer, skjeggstyler eller nesetrimmer, kan alt rengjøres under springen med varmt vann.
La tilbehørene lufttørke før de brukes igjen.
Tips: For å oppnå optimal ytelse bør du smøre tennene på trimmeren med en dråpe mineralolje hver sjette måned.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›