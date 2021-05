Prøv forskjellige innstillinger for å lage den kaffesmaken du foretrekker.

Når du endrer innstillingene på maskinen, vil dette påvirke smaken på kaffen og konsistensen til kaffepucken.

Du kan for eksempel endre innstillingen for kvernen (finere) eller kaffevolumet (mindre), og prøve igjen.

En grov maleinnstilling gir mindre sterk kaffe og en mer vannholdig kaffepuck.

Et større kaffevolum gir mindre sterk kaffe og en mer vannholdig kaffepuck.

En mildere aromainnstilling gir en mer vannholdig kaffepuck.