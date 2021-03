Avkalke Philips 1200-/2200-/3200-serien

**Avkalkingsprosedyre:**

1. Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass

2. Fjern den klassiske melkeskummeren eller LatteGo fra maskinen hvis den er til stede

3. Ta AquaClean-filteret ut av vannbeholderen hvis den er til stede

4. Tøm vannbeholderen, og hell hele flasken med Philips-avkalkingsmidlet i den. Tilsett vann i avkalkingsmidlet i vannbeholderen opp til merket Calc/Clean, og legg den tilbake.

5. Plasser en stor beholder (1,5 l) under kaffe- og vanntuten

6. Slå PÅ maskinen

7. Trykk på og hold nede Calc / Clean-ikonet i tre sekunder, og trykk deretter på start/stop-knappen for å starte avkalkingsprosedyren

8. Underveis i avkalkingssyklusen vil Calc / Clean-lyset blinke for å vise at avkalking pågår

9. Maskinen begynner å slippe ut vann gjennom kaffe- og varmtvannstuten La maskinen tappe ut avkalkingsmidlet til vannbeholderen er tom. Lysikonet for tom vannbeholder begynner å lyse

11. Fjern skålen

12. Ta ut vannbeholderen, og skyll den med vann

13. Fyll vannbeholderen med vann opptil Calc / Clean-merket, og sett den tilbake på plass i maskinen

14. Sett den tomme bollen tilbake under kaffe- og vanntuten, og fortsett med skylleprosedyren nedenfor.



**Skylleprosedyre:**

1. Trykk på start/stopp-knappen for å starte skyllesyklusen. Denne prosessen tar ca. tre minutter

2. Under denne prosessen vil lampene på kontrollpanelet slukkes og tennes for å indikere at skyllesyklusen pågår

3. Når maskinen slutter å slippe ut vann, er avkalkingsprosessen fullført

4. Maskinen varmes opp automatisk

5. Når lampene i drikkeikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar til bruk igjen

6. AquaClean-lampen vil blinke en stund for å minne deg på å montere et nytt AquaClean-vannfilter

7. Montere og aktivere et nytt AquaClean-vannfilter i vannbeholderen