Hvis Calc/Clean-lampen begynner å blinke sakte eller maskindisplayet ber om avkalking, er det på tide å avkalke Philips-espressomaskinen. Det er viktig å avkalke espressomaskinen regelmessig for å få optimal kaffetemperatur og -smak. Utfør trinnene eller se videoen om hvordan du gjør dette hjemme.Vær oppmerksom på at når du avkalker Philips-espressomaskinen, må du bare bruke avkalkingsmiddelet fra Philips (CA6700).Det er også viktig at du ikke avbryter avkalkingsprosessen når den har startet. Vær oppmerksom på at denne prosessen kan ta opptil 30 minutter.Avkalkingsveiledningen for espressomaskinen kan variere fra modell til modell. Du finner riktig veiledning for den spesifikke maskinen i brukerhåndboken, eller ved å se videoene på [Coffee Care] -siden.

Avkalke Philips 1200-/2200-/3200-serien

Avkalkingsprosedyre:

1. Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass

2. Fjern den klassiske melkeskummeren eller LatteGo fra maskinen hvis den er til stede

3. Ta AquaClean-filteret ut av vannbeholderen hvis den er til stede

4. Tøm vannbeholderen, og hell hele flasken med Philips-avkalkingsmidlet i den. Tilsett vann i avkalkingsmidlet i vannbeholderen opp til merket Calc/Clean, og legg den tilbake.

5. Plasser en stor beholder (1,5 l) under kaffe- og vanntuten

6. Slå PÅ maskinen

7. Trykk på og hold nede Calc / Clean-ikonet i tre sekunder, og trykk deretter på start/stop-knappen for å starte avkalkingsprosedyren

8. Underveis i avkalkingssyklusen vil Calc / Clean-lyset blinke for å vise at avkalking pågår

9. Maskinen begynner å slippe ut vann gjennom kaffe- og varmtvannstuten La maskinen tappe ut avkalkingsmidlet til vannbeholderen er tom. Lysikonet for tom vannbeholder begynner å lyse

11. Fjern skålen

12. Ta ut vannbeholderen, og skyll den med vann

13. Fyll vannbeholderen med vann opptil Calc / Clean-merket, og sett den tilbake på plass i maskinen

14. Sett den tomme bollen tilbake under kaffe- og vanntuten, og fortsett med skylleprosedyren nedenfor.



Skylleprosedyre:

1. Trykk på start/stopp-knappen for å starte skyllesyklusen. Denne prosessen tar ca. tre minutter

2. Under denne prosessen vil lampene på kontrollpanelet slukkes og tennes for å indikere at skyllesyklusen pågår

3. Når maskinen slutter å slippe ut vann, er avkalkingsprosessen fullført

4. Maskinen varmes opp automatisk

5. Når lampene i drikkeikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar til bruk igjen

6. AquaClean-lampen vil blinke en stund for å minne deg på å montere et nytt AquaClean-vannfilter

7. Montere og aktivere et nytt AquaClean-vannfilter i vannbeholderen