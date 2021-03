1) Åpne MENU, velg MAINTENANCE SETTING (Vedlikeholdsinnstilling), og velg deretter DESCALING CYCLE (Avkalkingssyklus).

2) Trykk på OK for å bekrefte at du vil starte avkalkingssyklusen.

3) Ta ut vannbeholderen. Hell alt innholdet i flasken med Saeco avkalkingsløsning i vannbeholderen.

4) Fyll vannbeholderen med friskt vann fra springen opp til MAX-linjen. (Pass på at MAX-linjen er nådd, ellers vil det være nødvendig med ytterligere skylling.) Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.

5) Trykk på OK for å bekrefte.

6) Åpne servicedøren og tøm dryppebrettet og grutsamleren. Sett dem tilbake på plass.

7) Trykk på OK for å bekrefte.

8) Fyll halvparten av kolben med friskt vann, og sett den inn i maskinen.

9) Sett dispenseren på melkekolben i TRAKTE-stilling. Trykk på OK for å bekrefte.

10) Plasser en bolle under dispenseren på melkekolben og tappetuten. Trykk på OK for å bekrefte.

11) Maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsmidlet i intervaller. Dette tar rundt 20 minutter.

12) Når meldingen RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann) vises, er blandingen av avkalkingsmiddel og vann brukt opp.

13) Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann opp til MAX-nivået. Trykk på OK for å bekrefte.

14) Tøm det innvendige dryppebrettet, og sett det tilbake på plass. Trykk på OK for å bekrefte.

15) Tøm melkekolben, fyll halvparten av kolben med rent vann, og sett den inn i maskinen. 16) Sett dispenseren på melkekolben i TRAKTE-stilling. Trykk på OK for å bekrefte.

16) Tøm bollen, og sett den tilbake på plass. Trykk på OK for å bekrefte.

17) Maskinen starter skyllesyklusen.

18) Når den nødvendige mengden vann for skyllesyklusen er tømt helt ut, er maskinen klar. Viktig merknad: Hvis maskinen gir meldingen RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann) for andre eller tredje gang, har du ikke fylt vannbeholderen opp til MAX-nivået. Fyll vannbeholderen opp til MAX-nivået, og utfør en ny skyllesyklus.

19) Tøm det innvendige dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.

20) Tøm og rengjør melkekolben.

21) Vask trakteenheten etterpå med vann.

22) Maskinen er nå klar til bruk.